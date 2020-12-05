Открытие главной елки в Мурманске 5 декабря 2020 года: будет ли праздник

Коронавирус внес свои коррективы в праздничные события. Фото: администрация Мурманска

Новый год уже не за горами, а значит самое время открывать главную городскую елку в Мурманске! 5 декабря тысячи ярких огней зажгутся на высокой зеленой красавице на площади Пять Углов, а также на других елочках, установленных во всех округах областного центра.

Однако, как сообщили в мэрии Мурманска, из-за коронавируса праздничных мероприятий на открытии елки не будет. Тут уж ничего не поделаешь.

Зато можно полюбоваться яркими гирляндами и световыми композициями, которыми чудесно украсили заполярную столицу к Новому году.

- В этом году в парках и скверах, вдоль городских проспектов и улиц, на площадках вблизи социальных учреждений разместились 285 новогодних конструкций. Протяженность световых гирлянд составляет 25 километров. Это и яркие красочные экспозиции, разнообразные тематические фигуры, разноцветные растяжки, прожекторы декоративной подсветки, - рассказали в администрации города.

В целом областной центр освещают почти четверть миллиона световых огней и лампочек, создавая неповторимую праздничную атмосферу и особое настроение в полярную ночь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие ограничения будут действовать на Новый год 2021 в Мурманской области. Какие ограничения из-за коронавируса будут действовать в Мурманской области на Новый год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru