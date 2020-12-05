Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 декабря 2020 года составило 505 человек

Коронавирус не сдает позиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает царствовать в Мурманской области, и пока что со своего трона сходить не собирается. Согласно последним данным от оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе умерли от опасной инфекции еще семь человек. Всего насчитывается 505 летальных исходов. Напомним: рекорд был зафиксирован 7 и 14 ноября, когда было зафиксировано 9 погибших. А самый хороший день в этом плане был 30 ноября, когда обошлось без смертей.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Заполярье подхватили 28852 человека. За день выявлено 287 новых случаев заражения. Лидирующие позиции по числу инфицированных у Мурманска, Североморска и Белокаменки.

Выздоровевших тоже много - 25609 пациентов уже победили ковид, из них 402 поправились за сутки.

Напомним: в Мурманской области выросло число вопросов по коронавирусу. Большинство из них связаны с правилами оказания медпомощи и лечения на дому, оформлением больничных и тестированием.

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