Жителя Мурманска обманули на 16 тысяч рублей с помощью поддельного скриншота оплаты

Сотрудники полиции задержали мошенника. Фото: Антон ЗАБИРОВ

33-летний мурманчанин, пытаясь продать ненужный телефон, нарвался на мошенника. Злоумышленник согласился на сделку и в качестве доказательства оплаты предъявил скриншот, который оказался поддельным. Пострадавший обнаружил, что деньги так и не пришли, и его обманули на 16 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали мошенника. Им оказался 37-летний местный житель, который уже был неоднократно судим.

- Задержанный вину признал и рассказал правоохранителям, что, следуя на встречу к продавцу, в специальном фоторедакторе смонтировал изображение подтверждающее факт перевода денежных средств. Полученный незаконным способом гаджет успел продать, а деньгами распорядиться по своему усмотрению, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме этого он также причастен к ряду других аналогичных преступлений. Сейчас северянин находится под стражей.

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