В гавани Мурманского морского порта затонули понтонные секции

Сейчас понтоны уже подняли из воды. Фото: unsplash.com

Мурманская транспортная прокуратура проверила соблюдение правил в морском порту, связанных с безопасностью мореплавания. В ходе проверки было обнаружено, что в одной гавани утонули понтонные секции, которые обычно служат для создания различных сооружений на воде. Чаще всего их используют для формирования причальной линии.

- Установлено, что компания ООО «ИнвестПроектЛимитед» допустила затопление двух понтонных секций в акватории морского порта Мурманск. Своевременные меры по освобождению водоохраной зоны от затопленного имущества организация не приняла, - сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Руководителя организации привлекли к ответственности. Сейчас понтонные секции уже подняли из воды.

Напомним: в августе этого года в Мурманской области произошло ЧП: из-за затонувшего судна в Кольском заливе появилась масляная пленка.

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