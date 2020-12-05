Депутат Госдумы посоветовал ехать на Новый год в Мурманск

Путешественников ждут полярная ночь с охотой за северным сиянием. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Мурманская область оказалась в числе трех направлений, предложенных в Госдуме россиянам для путешествия на новогодние каникулы. Компанию нашему региону составили Сочи и Калуга.

- Мурманская область — направление, которое активно набирает популярность в последние годы. Путешественников ждут полярная ночь с охотой за северным сиянием, суровая красота тундры, стада северных оленей и обилие снега, - сообщил "РИА Новости" зампредседателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Кроме того парламентарий предложил обратить внимание россиян на Калугу, которая в этом году была объявлена новогодней столицей России, а также на Сочи, рядом с которым находятся горнолыжные курорты.

Депутат посоветовал путешественникам соблюдать в поездках меры безопасности. В помещениях и общественных местах носить медицинские маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра и следить за текущей эпидемиологической ситуацией.

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