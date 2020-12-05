Депутат Госдумы посоветовал ехать на Новый год в Мурманск

Путешественников ждут полярная ночь с охотой за северным сиянием.
Фото: Ольга ЗАСУХИНА
Мурманская область оказалась в числе трех направлений, предложенных в Госдуме россиянам для путешествия на новогодние каникулы. Компанию нашему региону составили Сочи и Калуга.
- Мурманская область — направление, которое активно набирает популярность в последние годы. Путешественников ждут полярная ночь с охотой за северным сиянием, суровая красота тундры, стада северных оленей и обилие снега, - сообщил "РИА Новости" зампредседателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
Кроме того парламентарий предложил обратить внимание россиян на Калугу, которая в этом году была объявлена новогодней столицей России, а также на Сочи, рядом с которым находятся горнолыжные курорты.
Депутат посоветовал путешественникам соблюдать в поездках меры безопасности. В помещениях и общественных местах носить медицинские маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра и следить за текущей эпидемиологической ситуацией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый год 2021 в Мурманске: когда в Мурманске откроют елку. Когда в Мурманске состоится открытие елки в 2020 году (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru