Житель Кандалакши попытался обжаловать в суде штраф за не выставленный аварийный знак

Суд признал несостоятельными доводы мужчины. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кандалакшанин попытался обжаловать в суде штраф за не выставленный аварийный знак, но проиграл тяжбу.

В августе 2020 житель Кандалакши попал в ДТП - столкнулись две машины. Оба участника ДТП не выставили знаки аварийной остановки и не включили аварийную сигнализацию на машинах. За это автолюбителей привлекли к административной ответственности и выписали штрафы по одной тысяче рублей. Один из водителей не согласился с назначенным наказанием. Он обжаловал постановление начальника ГИБДД.

– В жалобе автолюбитель указал, что в результате ДТП в его автомобиле была повреждена система электропитания. Из-за чего не сработала аварийная сигнализация, и заклинило багажный отсек. Из последнего не удалось вынуть знак аварийной остановки, – сообщили в Кандалакшском районном суде. – После опроса в судебном заседании участников ДТП и сотрудника ГИБДД, просмотра видеозаписи регистратора патрульной машины ДПС, суд пришел к выводу об исправности автомобиля, и системы электропитания этого автомобиля.

Суд признал несостоятельными доводы мужчины, указав, что водитель обязан хранить знак аварийной остановки в доступном месте. Не согласившись с решением суда, мужчина обратился в вышестоящую инстанцию с жалобой. Рассмотрев ее, Мурманский областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

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