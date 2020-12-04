Жительница Заозерска заплатит штраф в 40 тысяч за избиение сотрудницы полиции

Суд признал северянку виновной, хотя сама она преступление отрицает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночь с 23 на 24 июля выдалась неспокойной для жителей дома на улице Колышкина, 1 в Заозерске. В одной из квартир было слишком шумно, из-за чего соседи обратились в полицию. Приехав на место, сотрудники обнаружили пьяную хозяйку квартиры и попросили ее последовать с ними. Однако женщина оказалась не настроена на общение со стражами порядка.

- Находясь в служебном автомобиле, обвиняемая три раза ударила сотрудницу полиции правым кулаком в висок и один раз в грудную клетку. После этого женщина сорвала защитную маску с лица потерпевшей и ударила ее под левым глазом, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Суд признал северянку виновной, хотя сама она преступление отрицает. Ей назначили штраф в 40 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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