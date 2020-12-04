Необычное ДТП в Североморске: автомобиль с доставкой еды съехал в кювет и встал "на нос"

Что стало причиной аварии - не известно. Фото: vk.com/severomorsk

3 декабря кто-то в Североморске так и не дождался любимой пиццы или суши. Как стало известно из соцсетей, около полуночи во флотской столице перевернулся автомобиль с доставкой еды на дом. Машина вылетела в кювет и практически встала "на нос". Авария произошла в районе дома №11 на улице Сизова.

В итоге бедную иномарку приехал вызволять из беды подъемный кран вместе с сотрудниками ГИБДД. Немного погодя "ласточку" успешно вытащили на дорогу. Как рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, ни водитель, ни кто-либо еще в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.

Напомним: в сентябре этого года в Мурманске произошло смертельное ДТП, в котором машина с доставкой еды влетела в забор и перевернулась. Водитель смог выжить, а вот пассажир автомобиля погиб до приезда скорой помощи.

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