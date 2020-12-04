Новая кожа и механическое тело: Андрей Малахов объявил о конкурсе для молодых художников

В конкурсе не будет одного победителя, разные призы получат 12 финалистов. Фото: nova.art

Этой осенью телеведущий Андрей Малахов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщили, что в Апатитах планируется открыть центр современного искусства. И, кажется, для него уже ищут «начинку». По крайней мере, выставка в центре станет одним из призов в конкурсе для молодых художников NOVA ART CONTEST 8.

Принять участием в нем могут творцы до 40 лет.

- В этом году участникам предлагается порассуждать на тему «Новая кожа: миф технологического тела», - сообщил в своем Instagram Андрей Малахов. - Есть приз от меня, как попечителя конкурса в этом году: это резиденция в Апатитах и возможность выставиться в новом центре современного искусства.

В конкурсе не будет одного победителя, разные призы получат 12 финалистов. Например, три гранта по 300 тысяч рублей, персональные выставки и т.д. Прием заявок закончится 12 января, подробности можно узнать на сайте конкурса.

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