Специальная система будет контролировать пассажирский транспорт Мурманской области

Новая система станет основой для того, чтобы организовывать перевозки в области с 1 июля 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работу пассажирского транспорта в Мурманской области будут контролировать с помощью специальной информационной системы. До 1 января 2021 года в ней должны начать работать все перевозчики Мурманской области. А до начала лета система будет работать в рамках переходного периода. Система нужна для того, чтобы без проблем полномочия по организации перевозок перешли с муниципального уровня на региональный.

– Новая система станет основой для того, чтобы организовывать перевозки в области с 1 июля 2021 года. В ней видно, к примеру, вышел транспорт на линию или не вышел. Это позволит четко и жестко отследить работу подрядчика и выстроить финансовые санкции, если будут какие-то нарушения. Значительное количество перевозчиков – ключевые – там уже есть, задача – оперативно подключить туда муниципальных, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам главы региона, новая транспортная система уже стала номинантом на лучшую систему в рамках недавней «Транспортной недели» в Москве – программное решение одобрено и аттестовано федеральным жюри.

Напомним, осенью областная Дума приняла закон о передаче полномочий по пассажирским перевозкам в муниципального на областной уровень.

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