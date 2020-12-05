В Мурманской области часть полномочий по градостроительной деятельности и земельным отношениям могут передать муниципалитетам

Часть полномочий оставят на муниципальном уровне. Фото: правительство МО

Часть полномочий градостроительной деятельности и земельных отношений могут передать с областного на муниципальный уровень. Эту идею озвучили на заседании ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Ранее областные власти зафиксировали проблему хаотичного распределения земельных участков, собственность на которые не разграничена, в границах небольших населенных пунктов. Речь шла о территориях, где реализуются инвестиционные проекты в рамках Арктической зоны РФ и территории опережающего развития, или есть потенциал для этого. По словам губернатора Андрея Чибиса, наблюдался спекулятивный спрос на эти земли, чтобы в дальнейшем перепродать крупным инвесторам. Это в свою очередь приводило к осложнению и удлинению сроки реализации проектов.

– В конце прошлого года полномочия по выделению земельных участков передали на региональный уровень. Время показало, что это правильное решение – тем самым мы ограничили деятельность такого рода спекулянтов, – отметил глава региона, но добавил что часть полномочий оставят на муниципальном уровне. – Это будет удобно для жителей, которые хотят оформить землю в собственность под небольшими постройками – гаражами, небольшими дачными домами, собственными объектами малого бизнеса, и упростит для них порядок предоставления земельных участков для частных объектов.

Решено, что необходимые для этого структуры и подразделения в муниципалитетах продолжат работу. Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении облдумы.

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