Американцы назвали авианосец "Адмирал Кузнецов" одним из опаснейших кораблей российского ВМФ

Сейчас корабль находится на ремонте. Фото: Северный флот

В американском журнале The National Interest опубликовали список из пяти кораблей ВМФ России, которые считают опасными. Среди названых опаснейших кораблей есть те, что входят в состав Северного флота.

На первом месте - тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан». Он – «крупнейший надводный боевой корабль в мире», говорится в публикации. На второй строчке – крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант». Третью строчку занял гвардейский корвет «Сообразительный» проекта 20380, оснащенный системой «Пакет-Е/НК», которая позволяет из одной установки запускать малогабаритную тепловую торпеду и реактивную противоторпеду М-15.

На четвертой строке - эскадренный миноносец «Настойчивый» проекта 956-А «Сарыч». Замыкает топ-5 авианосец «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5. Сейчас корабль Северного флота находится на ремонте в Мурманской области. Планируется, что он пробудет там до 2022 года.

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