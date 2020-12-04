В Кандалакше образовались горы мусора

Причину возникшей проблемы пояснил Региональный оператор по обращению с ТКО в Мурманской области. Фото: vk.com/artamonovalex

В одном из дворов Кандалакши - около домов на улицах Набережная, 141 и Комсомольская, 16 - мусорные баки переполнены настолько, что вокруг них уже образовались горы из отходов. По словам местных жителей, подобная ситуация повторяется каждую зиму.

Причину возникшей проблемы пояснил Региональный оператор по обращению с ТКО в Мурманской области. Как оказалось, свалка возникла из-за не продленного договора между минимуществом области и компанией «КПК», обслуживающей полигон. Срок аренды истек 30 ноября, и теперь мусоровывозящая компания и региональный оператор не могут вывозить бытовые отходы в этом районе.

- Решить эту проблему местные власти обязаны в кратчайшее время. Поскольку по федеральному закону 131-ФЗ, органы местного самоуправления принимают участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории соответствующих муниципальных районов. То есть это вопросы местного значения муниципального района, - сообщил Региональный оператор по обращению с ТКО.

Впрочем, проблему уже начали решать.

- Ситуация с вывозом мусора урегулирована. Проблема возникла из-за истечения срока договора аренды на полигон у компании "КПК". В результате "Управление отходами" остановило работу перевозчика. По поручению главы региона решение вопроса взял на личный контроль замгубернатора Юрий Сердечкин. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства достигнута договорённость с региональным оператором о возобновлении вывоза мусора. Первым делом от отходов освобождаются подземные накопители. Затем будет убран крупногабаритный мусор. В ближайшие несколько дней порядок будет наведен на всех контейнерных площадках города и района, - сообщил глава Кандалакши Михаил Павлов.

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