В Мурманске благодаря очевидцу нашли поджигателя автомобиля стоимостью 3 миллиона рублей

Владелец машины не исключал, что это был поджог, связанный с его работой, и искал очевидцев. Фото: vk.com/murmansk_dtp

2 декабря на улице Полярные Зори, 19 в Мурманске загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Возгорание удалось быстро потушить, но огонь успел повредить салон и переднюю часть иномарки.

Владелец машины не исключал, что это был поджог, связанный с его работой, и искал очевидцев. И такой нашелся - видевший случившееся мужчина сам обратился в полицию Мурманска. Он рассказал, что сначала услышал хлопок, выглянул в окно, увидел вспышку и удаляющегося мужчину. Изучив записи с камер наблюдения, сотрудники установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний мурманчанин.

- Уже спустя сутки после совершения преступления виновный был задержан и доставлен в полицию. Он признался в совершении преступления, но причину назвать отказался, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Ущерб, нанесенный владельцу автомобиля, составляет миллион рублей. За это мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас он заключен под стражу.

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