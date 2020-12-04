Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 декабря 2020 года составило 498 человека

Всего в Мурманской области с марта заболели 28565 человек, 283 новых зараженных выявили за последние 24 часа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области с 14 октября был всего один день, когда никто не умирал от коронавируса - 30 ноября. Все остальные дни новая коронавирусная инфекция забирает тяжело больных.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки COVID-19 унес жизни шести человек. Сутками ранее было семь жертв. Общее число летальных случаев в регионе выросло до 498 человек.

Всего в Мурманской области с марта заболели 28565 человек, 283 новых зараженных выявили за последние 24 часа. Выздоровели уже 26207 человек (501 за последние сутки).

Чаще всего от коронавируса умирают люди старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, в том числе страдающие ожирением, проблемами с сердечно-сосудистой системой, перенесшие инсульт или борющиеся с онкологией.

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