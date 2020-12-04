В Североморске погиб мужчина, упав с высоты седьмого этажа

Следователям предстоит выяснить, носит ли смерть жителя флотской столицы криминальный характер или он добровольно ушел из жизни. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около 18.00 3 декабря у дома №10 на улице Морской в Североморске нашли труп мужчины. Из одежды на нем было только нижнее белье.

- Мужчина 1981 года рождения умер от кататравмы, полученной из-за падения с высоты седьмого этажа. Сейчас выясняются обстоятельства его смерти, проводится процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Следователям предстоит выяснить, носит ли смерть жителя флотской столицы криминальный характер или он добровольно ушел из жизни.

Напомним: в Мурманске, упав с высоты, разбилась 64-летняя женщина. Тело погибшей нашли возле дома №23 на проспекте Кирова. По ее смерти следователи также проводят проверку.

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