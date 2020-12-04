В подсобке мурманского кафе незаконно играли в покер на деньги

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мурманск мало чем похож на Лас-Вегас, однако в городе частенько накрывают подпольные казино или что-то в этом роде. На этот раз правоохранителям попался местный житель, который проводил карточные игры в покер на деньги.

- Деятельность игорного заведения была тщательно законспирирована и осуществлялась в подсобке действующего кафе на улице Героев Рыбачьего в областном центре. Азартные игры проводились по установленным дням среди ограниченного круга лиц, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

На 61-летнего северянина, решившего заработать на азарте других людей, завели уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ "Незаконное проведение азартных игр". В ходе предварительного следствия он признал свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

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