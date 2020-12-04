В Мурманскую область приедет министр спорта Олег Матыцин

Точная программа пока не известна, но как сообщили в правительстве Мурманской области, глава профильного ведомства приедет в Кировск и Апатиты. Фото: Иван МАКЕЕВ

7 декабря в Мурманскую область с рабочим визитом приедет министр спорта Олег Матыцин.

Точная программа пока не известна, но как сообщили в правительстве Мурманской области, глава профильного ведомства приедет в Кировск и Апатиты. В наукограде он посетит ФОК "Вертикаль", который будет торжественно открыт. Не так давно его достроили, а в последние недели проходила подготовка к вводу в эксплуатацию.

В последнее время федеральные гости в Мурманской области не редкость. Председатель правительства Михаил Мишустин прилетал в Мурманск на ввод в состав "Атомфлота" ледокола "Арктика". Также первый председателя правительства Дмитрий Чернышенко, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков побывали на открытии Центра управления регионом.

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