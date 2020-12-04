Житель Ревды избил знакомого и выкинул в подъезд

Преступником оказался 33-летний безработный мужчина, который ранее уже был судим.
Фото: Олег ЗОЛОТО
17 ноября в Ревде на лестничной площадке одного из домов уборщица обнаружила тело мужчины. Прибывший на место следователь нашел следы, характерные для насильственной смерти.
По версии следствия, 34-летний житель Ревды в ночь с 16 на 17 ноября пригласил своего знакомого в гости. Мужчины проводили время, распивая алкоголь, но в итоге поссорились. Злоумышленник сильно избил хозяина квартиры руками и ногами, а затем вынес его тело подъезд и скрылся.
Преступником оказался 33-летний безработный мужчина, который ранее уже был судим. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, пояснив, что потерпевший сам завязал конфликт, обматерив приятеля. На замечания северянин не реагировал.
- Мужчина заключен под стражу. В настоящее время следствие выясняет подробности произошедшего. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
Обвиняемому грозит срок до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
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