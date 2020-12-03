Погода в Мурманске и области на 4 декабря 2020 года: сильный ветер и небольшой снег

4 декабря в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

Сегодня, 3 декабря, погода была не очень мила к жителям Заполярья. На северной части Мурманской области разбушевался сильный ветер. Но что ждать северянам завтра?

4 декабря в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Днем температура воздуха от -1 до -6, ночью при прояснении -7-12 градусов. На дорогах гололедица.

- С 3 по 5 декабря погоду на Кольском полуострове будет определять северо-западная периферия антициклона с центром в районе Среднего Поволжья. В Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами небольшой снег, днем 5 декабря мокрый снег, среднесуточная температура воздуха на 4-6 градусов выше нормы, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

Жителям стоит быть осторожными на улице и смотреть, чтобы сильный ветер не сдул что-нибудь на голову.

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