Моряки фрегата «Адмирал Касатонов» первыми на Северном флоте сделали прививки от ковида

3 декабря вакцинация прошла в штабе Северного флота. Фото: пресс-служба Северного флота

На Северном флоте началась плановая вакцинация военнослужащих. Как сообщает пресс-служба ведомства, первыми прививку двухкомпонентной вакциной Гам-КОВИД-Вак российского производства сделали моряки фрегата «Адмирал Касатонов». Сейчас они проходят карантин перед дальним походом. Второй компонент будет введен через три недели.

1 декабря из Москвы в Североморск прибыла первая партия в 800 доз. Транспортировали и хранили вакцину в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов. А перед введением размораживали.

– В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В главной базе Северного флота - Североморске вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике, – сообщили в пресс-службе Северного флота.

3 декабря вакцинация прошла в штабе Северного флота. Прививку сделали представителям органов военного управления, которые еще не болели коронавирусом и не имеют антител к нему.

В декабре на Северный флот поступит 5000 доз вакцины. В первую очередь прививать будут тех, кто выполняет задачи боевого дежурства и боевых служб, экипажи подводных лодок и кораблей, задействованные в мероприятиях оперативной подготовки и командный состав флота. Для этого на базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны России сформированы врачебно-сестринские бригады.

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