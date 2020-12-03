В Умбе простились с рыбаками, которые насмерть замерзли на Пончозере

Северян проводили в последний путь. Фото: unsplash.com

В Мурманской области простились с северянами, которые замерзли насмерть на берегу озера Пончозеро, что находится в Терском районе. По версии следствия, 29 ноября 58-летний мужчина и его 59-летняя спутница вышли из рыбацкого домика и, решив сократить обратный путь в Умбу, пошли по замерзшему озеру, но провалились под лед. Им удалось выбраться из воды, однако оба погибли от переохлаждения.

Когда тела местных жителей были найдены, спасателям из Кировска и Кандалакши пришлось около 10 километров нести погибших на носилках по лесу, чтобы доставить к дороге и передать правоохранителям.

В полдень 3 декабря сожителей похоронили.

- Ждем близких и родных проводить в последний путь Фарутина Николая Борисовича и Тонину Анну Валентиновну, - написала накануне родственница погибшего рыбака Любовь Фарутина на личной странице в соцсетях.

Погибших знали многие жители Умбы, их смерть шокировала земляков.

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