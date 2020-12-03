В Мурманской области выросло число вопросов по коронавирусу

Многих мурманчан интересовало, как отличить ОРВИ от ковида, и какую тактику лечения выбрать, как и где пройти КТ-диагносту. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ноябре выросло число обращений от жителей Мурманской области с вопросами о коронавирусе. За минувший месяц в call-центр оперативного штаба при правительстве региона поступило 6266 звонков, а в WhatsApp-приемную – 3301 сообщение. Как правило, жители региона спрашивали правила оказания медпомощи и лечения на дому, оформления больничных листов, организации тестирования для тех, у кого есть симптомы вирусной инфекции, так и для контактных лиц.

– В октябре-ноябре на федеральном и региональном уровнях вносили изменения в правовые акты, регулирующие правила поведения людей, в требования, в том числе в части оказания медицинской помощи, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Поэтому на первый план для "горячей линии" и call-центра вышла разъяснительная работа. Также жителям помогли в решении вопросов оказания медпомощи. Например, в тех случаях, когда человек не смог по каким-то причинам связаться со своей медицинской организации, – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Многих мурманчан интересовало, как отличить ОРВИ от ковида, и какую тактику лечения выбрать, как и где пройти КТ-диагносту. Обратившимся напоминали, что ко всему есть медицинские показания и их определяет врач.

– Компьютерная томография – это лучевая нагрузка на организм, и она оправдана только в тех случаях, когда к этому есть серьезные показания. Врач оценивает ситуацию и принимает взвешенное решение в каждом конкретном случае, – пояснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Нужно понимать, что любое изменение в легких – это не в чистом виде пневмония, это изменения в сосудах (васкулит). Вирус циркулирует в крови, а легкие – это орган-мишень, который чаще всего поражается. Для того чтобы КТ было информативным, должно пройти время в то время как исследование проведенное в первый день болезни не будет информативным.

В минздраве сообщили, что будут усиливать просветительскую работу, чтобы жители знали как вести себя в случае заболевания.

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