В Кандалакше появилась семья стильных снеговиков

Жители Кандалакшу слепили модных снеговиков. Фото: Светлана Рубин

С выпавшим снегом в городах Мурманской области все чаще можно увидеть разнообразные постройки из него - от снеговиков до Дедов Морозов. Новогоднее настроение на ближайшее время точно обеспечено.

В Кандалакше на улице Первомайской около детской поликлиники появилась семья симпатичных снеговиков в человеческой одежде. Каждый получил свою шапочку и модное пальто, кроме этого у одного из них есть муфта.

Жители Кандалакшу слепили модных снеговиков. Фото: Светлана Рубин

- А у нас во дворе красота, - поделилась создательница снеговиков Светлана Рубин.

Жители Кандалакшу слепили модных снеговиков. Фото: Светлана Рубин

Северянка смастерила снежную семью вместе с родными и поделилась фото на своей странице «ВКонтакте». Некоторых из местных жителей группа снеговиков порадовала, а кого-то напугала своими глазами из пуговиц и непривычным одеянием. В любом случае кандалакшане надеются, что снежные ребята простоят долго, и никто их не разрушит.

Жители Кандалакшу слепили модных снеговиков. Фото: Светлана Рубин

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