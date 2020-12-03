В Мурманской области рассмотрят возможность, чтобы педиатры проводили прием онлайн

В Мурманской области рассмотрят возможность онлайн-приема врачами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия коронавируса все переводит в онлайн-режим. Оказалось, что работать можно из дома, учиться тоже, даже занятия спортом можно проводить через мессенджеры.

Весной, когда плановую медицинскую помощь приостановили, как и приемы у некоторых специалистов, северяне остро ощутили, как не хватает возможности связаться с врачами. Ведь коронавирус коронавирусом, а другие болезни никуда не исчезли.

На днях губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел онлайн-прием граждан. К нему предложением обратилась северянка Алеся Акивис-Шаумян. Она предложила рассмотреть возможность, чтобы врачи-педиатры проводили прием через мессенджеры в тех случаях, когда ситуация не является нетипичной или чрезвычайной.

- Андрей Чибис пообещал проработать идею с коллегами в рамках действующего законодательства. Глава региона отметил, что такие онлайн-приемы действительно помогли бы как снизить уровень загруженности врачей в настоящее время, так и облегчить доступ мурманчанам к медпомощи, - уточнили в правительстве Мурманской области.

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