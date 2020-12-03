На дороге в Териберку намело снега в уровень дорожных знаков

Дорогу на Териберку изрядно замело. Фото: vk.com/my_teriberka

В Мурманской области где-то снега мало, а где-то - перебор. Например, пока жители Кировска и Апатитов вовсю лепили снеговиков, мурманчане ходили по асфальту и смотрели на газоны с прелой травой.

Впрочем, в областном центре до сих пор снега не очень много, тем ярче контраст для тех, кто выезжает из Мурманска в сторону Териберки. Там, как всегда, царит настоящая зима.

В паблике "Моя Териберка" | интернет-газета" поделились фотографиями заснеженного пути до Баренцева моря. В некоторых местах снега так много, что он еще чуть-чуть и спрячет дорожные знаки.

Напомним: в этом году началась реконструкция дороги на Териберку. На некоторых участках ее приподняли на 6-8 метров, чтобы избежать переметов. Эта зима покажет, насколько тактика была верна. Также на пути к селу создадут автостоянку, где смогут скоротать время те, кто застрянет на дороге из-за непогоды.

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