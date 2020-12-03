Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 декабря 2020 года составило 492 человека

Коронавирус забрал еще 7 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все больше жителей Мурманской области становятся жертвами коронавируса, ведь вторая волна в разгаре, а врачи не в силах спасти всех. Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе умерли еще 7 человек. Всего насчитывается 492 летальных исхода.

Рекордное количество погибших было выявлено 7 и 14 ноября, когда скончались 9 человек. А самый хороший день выдался 30 ноября, когда смертей зафиксировано не было.

С начала пандемии COVID-19 заразились 28282 человека, 286 новых случаев выявлено за день. Выздоровели 24706 пациентов, из них 421 поправился за последние 24 часа. Как отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, в регионе снизилось число тяжелых больных.

Напомним: на Северный флот поступила первая партия вакцины от коронавируса. В первую очередь от COVID-19 привьют экипажи надводных судов и подлодок.

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