На севере Мурманской области бушует сильный шквалистый ветер

Непогода сохранится до вечера. Фото: Олег УКЛАДОВ

Выходить на улицу жителям северной части Мурманской области нужно с осторожностью, ведь в регионе разгулялся сильный порывистый ветер, который вкупе с гололедицей ничего хорошего не сулит.

- По данным синоптиков мурманского гидрометцентра, 3 декабря прогнозируется усиление южного, юго-западного ветра в порывах 18-20 метров в секунду. Непогода сохранится до 15-18 часов, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска.

Главное региональное управление МЧС России рекомендует воздержаться от выхода на природу, в крайнем случае обязательно сообщить родственникам свой маршрут, не оставлять детей без присмотра взрослых, а в случае возникновения ДТП или угрозы жизни и здоровью людей звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Напомним: на Мурманск уже опустилась полярная ночь. Северяне остались без солнышка до 11 января.

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