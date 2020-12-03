На севере Мурманской области бушует сильный шквалистый ветер

Непогода сохранится до вечера.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Выходить на улицу жителям северной части Мурманской области нужно с осторожностью, ведь в регионе разгулялся сильный порывистый ветер, который вкупе с гололедицей ничего хорошего не сулит.
- По данным синоптиков мурманского гидрометцентра, 3 декабря прогнозируется усиление южного, юго-западного ветра в порывах 18-20 метров в секунду. Непогода сохранится до 15-18 часов, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска.
Главное региональное управление МЧС России рекомендует воздержаться от выхода на природу, в крайнем случае обязательно сообщить родственникам свой маршрут, не оставлять детей без присмотра взрослых, а в случае возникновения ДТП или угрозы жизни и здоровью людей звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.
Напомним: на Мурманск уже опустилась полярная ночь. Северяне остались без солнышка до 11 января.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске запечатлели зеленый луч на восходе Луны. Необычное явление удалось поймать местному фотографу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru