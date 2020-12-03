В Мурманске сгорел автомобиль стоимостью 3 миллиона рублей

Машина сгорела почти полностью. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Даже ночью в Мурманске может быть светло, но только повод - печальный. Так, ночью 2 декабря на улице Полярные Зори, 19 начал гореть автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Возгорание удалось быстро потушить, и некоторые части машины остались целыми.

- Собственник уехал из дома в 3 часа ночи, а в 5 утра позвонили из отдела полиции и сообщили, что автомобиль горит. По предварительной версии, это мог быть поджог. Есть подозрения, что это связано с деятельностью владельца машины, - сообщили в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Владелец машины не исключает, что это был поджог. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Стоит отметить, что сама машина стоит прилично – 3 миллиона рублей. Теперь остается только догадываться, кого так сильно обидел хозяин дорогого внедорожника.

Жителей соседних домов, которые видели ночью подозрительных личностей в районе улицы Полярные Зори, просят позвонить по телефону +7 921 666 69 99.

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