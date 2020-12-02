Погода в Мурманске и области на 3 декабря 2020 года: порывистый ветер и небольшой снег

3 декабря в Мурманской области ожидается переменная облачность. Фото: Олег ФИЛОНОК

Улицы Заполярья уже украшены к Новому Году, и снежная погода как раз кстати. Северяне могут начать строить в своих дворах снеговиков и другие фигуры.

3 декабря в Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами будет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, на севере области сильный. Ночью температура воздуха достигнет -1-6 градусов, местами -7-12. Днем от +2 до -3 градусов. На дорогах гололедица.

- С 3 по 5 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона с центром в районе Среднего Поволжья. В Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами небольшой снег, днем 5 декабря мокрый снег, среднесуточная температура воздуха на 4-6 градусов выше нормы, - рассказали в гидрометцентре Мурманска.

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