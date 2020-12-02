Телефонные мошенники за сутки обманули жителей Мурманской области на 3 миллиона рублей

69-летний житель Мурманска обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы с банковского счета.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Заполярье продолжают орудовать телефонные мошенники. Чаще всего они работают по классической схеме, представляясь сотрудниками банка.
69-летний житель Мурманска обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы с банковского счета. Ему позвонил якобы один из работников службы безопасности банка и сообщил о несанкционированном списании денежных средств. Чтобы остановить это, мужчине предложили обналичить 995 тысяч рублей и перевести на другой счет.
Спустя время северянину вновь позвонил, но уже другой сотрудник, который убедил его взять кредит размером в 1 миллион рублей и перевести деньги на специальные счета. Злоумышленник объяснил это тем, что из-за большого количества мошенничеств на резервном счете банка хранятся денежные средства многих клиентов. Чтобы получить свои деньги обратно первым, нужно иметь хорошую кредитную историю. В итоге мужчину обманули почти на 2 миллиона рублей.
Похожая ситуация произошла с 75-летним жителем Апатитов. Он отдал телефонным мошенникам более 379 тысяч рублей. Кроме этого 50-летнюю мурманчанку уговорили перевести 3 тысячи за покупку меховой шапки. Головной убор она так и не получила.
- По фактам мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела. Сотрудники полиции установили, что номера телефонов, по которым выходили на связь злоумышленники, зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской и Тульской областях, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Сотрудники полиции также напоминают гражданам о том, что банковские сотрудники не проводят операций по разблокировке банковских карт и переводу денежных средств по телефону. Всю информацию стоит уточнять по номерам, указанным на банковской карте.
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