Телефонные мошенники за сутки обманули жителей Мурманской области на 3 миллиона рублей

69-летний житель Мурманска обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы с банковского счета. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Заполярье продолжают орудовать телефонные мошенники. Чаще всего они работают по классической схеме, представляясь сотрудниками банка.

69-летний житель Мурманска обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы с банковского счета. Ему позвонил якобы один из работников службы безопасности банка и сообщил о несанкционированном списании денежных средств. Чтобы остановить это, мужчине предложили обналичить 995 тысяч рублей и перевести на другой счет.

Спустя время северянину вновь позвонил, но уже другой сотрудник, который убедил его взять кредит размером в 1 миллион рублей и перевести деньги на специальные счета. Злоумышленник объяснил это тем, что из-за большого количества мошенничеств на резервном счете банка хранятся денежные средства многих клиентов. Чтобы получить свои деньги обратно первым, нужно иметь хорошую кредитную историю. В итоге мужчину обманули почти на 2 миллиона рублей.

Похожая ситуация произошла с 75-летним жителем Апатитов. Он отдал телефонным мошенникам более 379 тысяч рублей. Кроме этого 50-летнюю мурманчанку уговорили перевести 3 тысячи за покупку меховой шапки. Головной убор она так и не получила.

- По фактам мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела. Сотрудники полиции установили, что номера телефонов, по которым выходили на связь злоумышленники, зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской и Тульской областях, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники полиции также напоминают гражданам о том, что банковские сотрудники не проводят операций по разблокировке банковских карт и переводу денежных средств по телефону. Всю информацию стоит уточнять по номерам, указанным на банковской карте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Мурманска взяла кредит и перевела мошенникам миллион рублей. Потерпевшая была уверена, что общается с сотрудником банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru