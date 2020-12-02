Решив покататься, житель Видяево украл ключи от авто знакомой и попал в ДТП

Оперативники обнаружили автомобиль с разбитым кузовом неподалеку от дома заявительницы. Фото: Алексей МАТВЕЕВ

Житель Видяево оказался не самым хорошим приятелем: в гостях он украл ключи от авто, чтобы покататься, но попал в аварию.

Некоторое время назад в дежурную часть отдела полиции ОМВД России по ЗАТО п. Видяево обратилась женщина. Она сообщил, что у нее угнали автомобиль. Потерпевшая рассказала, что из дома также пропали ключи от машины. В совершении преступления женщина заподозрила приятеля, который накануне был в гостях.

Оперативники обнаружили автомобиль с разбитым кузовом неподалеку от дома заявительницы. Почти сразу был задержан и сам 27-летний подозреваемый.

– Мужчина признался полицейским, что, находясь в гостях, решил покататься на автомобиле знакомой. И уходя от нее поздней ночью, прихватил ключи от авто. В какой-то момент северянин потерял контроль над управлением транспортного средства, машина опрокинулась на крышу. Машину, мужчина оставил неподалеку от дома женщины, надеясь избежать наказания. Но оставил в салоне поврежденного авто свою куртку, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Отметим, что ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за езду в пьяном виде и имущественные преступления.

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