Житель Мурманска хотел купить болонку, но остался без щенка и без денег

Пенсионер искал объявление о продаже собаки в Интернете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

63-летний мурманчанин лишился сбережений, когда пытался купить щенка болонки.

Пенсионер искал объявление о продаже собаки в Интернете. На одном из порталов бесплатных объявлений он нашел подходящее объявление. Продавец специализировался на продаже собак породы «Бишон фризе». Мужчина позвонил по номеру, указанному в объявлении.

– Для осуществления безопасной сделки собеседник предложил северянину пройти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты. Пенсионер выполнил требования, после чего с его банковского счета списали свыше 18 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Лишившись денег, мурманчанин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Во время разговора с правоохранителями, пенсионер признался, что знал из СМИ о подобных преступлениях, но все же попался на удочку злоумышленников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Удалось установить, что связь поддерживалась по абонентскому номеру, зарегистрированному в Московской области.

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