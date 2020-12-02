Мурманские санатории оказались самыми непопулярными на Северо-Западе

Стоит отметить, что спрос на путевки в Мурманской области все же подрос. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По итогам рейтинга спроса санаториев в Северо-Западном федеральном округе Мурманская область находится на последнем месте. Исследование проводил портал Санатории-России.рф по итогам работы осенью.

Первые три строчки рейтинга заняли Ленинградская область, Республика Карелия и Калининградская область. Дальше расположились Санкт-Петербург, Псковская, Вологодская, Архангельская, Новгородская области и Республика Коми. Замыкает список Мурманская область.

Стоит отметить, что спрос на путевки в Мурманской области все же подрос. По сравнению с осенью прошлого года - на 8%. Благодаря этому регион вошел в число четырех субъектов, где была отмечена положительная динамика. К слову в Карелии рост составил 27%, в Псковской области –13%, а в Архангельской области – 14%. В остальных же субъектах Северо-Западном федеральном округе спрос на путевки в санатории снизился.

По данным экспертов, в среднем сутки в санаториях СЗФО стоят 2850 рублей за сутки. В то же время в санаториях Центрального федерального округа – 2150 рублей, а Южного – 3740 рублей.

В целом по России лидерами осеннего спроса на путевки в санатории стали курортные города: Сочи, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и Пятигорск.

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