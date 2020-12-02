Дом культуры в Кольском районе стал одним из лучших в России

В 2017 году ДК в Междуречье капитально преобразили. Фото: министерство культуры РФ

1 декабря в Москве наградили победителей конкурса «Дом культуры. Новый формат». На участие в соревновании подали заявки более 170 федеральных и муниципальных культурно-досуговых учреждений из 77 регионов нашей страны.

Лучшие дома культуры выбирались на трех уровнях – поселенческом, муниципальном и региональном. По три лауреата в каждой номинации были определены экспертами, в числе которых были ведущие специалисты культурно-досуговой сферы.

Одним из победителей в первой номинации стал Междуреченский сельский Дом культуры Кольского района, который в 2017 году капитально отремонтировали. В учреждении работают 22 клубных формирования, возрождается вокально-инструментальный ансамбль, проводятся занятия по бальным танцам под руководством мастеров спорта России, планируется возродить ансамбль народного танца.

Также лучшими были выбраны Культурно-образовательный центр в Тульской области и сельский Дом культуры в Забайкальского крае.

Как отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, на строительство и реконструкцию сельских домов культуры за четыре года было выделено более 10 миллиардов рублей.

- С 2016 года были построены, отреставрированы и капитально отремонтированы более 1,5 тысяч сельских домов культуры на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Еще 5,6 миллиардов пошли на текущий ремонт и закупку оборудования для 8 тысяч домов культуры в рамках партийной программы «Культура малой Родины», – рассказала глава ведомства.

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