Глава администрации Кандалакшского района, заразившийся коронавирусом: «На шаг ближе к нормальной жизни.»

К счастью, главе администрации удалось избежать ИВЛ, и сейчас он уже дома. Фото: Личный архив.

Глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин на прошлой неделе сообщил, что заразился коронавирусом. Болезнь протекала тяжело с температурой под 40 и поражением легких свыше 40%.

К счастью, главе администрации удалось избежать ИВЛ, и сейчас он уже дома.

- Хочу всех поблагодарить за поддержку, позади 17 дней в больнице. Впереди еще длительное восстановление дома, но уже на шаг ближе к нормальной жизни, - написал Ярослав Шалагин на своей странице в "ВКонтакте".

Перед этим он успел рассказать, как же кормят ковидных пациентов в больнице. Зараженные коронавирусом часто не чувствуют вкус еды и ее запах, поэтому (а еще из-за слабости и температуры) теряют аппетит. Многие из-за этого худеют, сам Ярослав Шалагин потерял почти 10 килограммов.

Зараженные коронавирусом часто не чувствуют вкус еды и ее запах, поэтому (а еще из-за слабости и температуры) теряют аппетит. Многие из-за этого худеют, сам Ярослав Шалагин потерял почти 10 килограммов. Фото: Личный архив.

- Вкус вернулся через пару дней, обоняние - дней через 10, а вот аппетит появился только через несколько дней после снятия цитокинового шторма. Поэтому от 7 до 10 дней я практически не ел совсем, потом, когда стало легче, ел потому, что надо было это делать. Где-то на 14 день болезни вернулся аппетит и хотелось постоянно есть, вероятно, так организм восполнял свои потери. И, конечно же, тут на помощь приходит больничная еда. Что могу сказать про инфекционное отделение №5 МОКБ: кормят достаточно разнообразно, в рационе традиционные каши, различные супы, овощи и фрукты, соки, чай, кисели, кофе и шиповник. Существует два меню: основной стол (которым питался я) и для тех, у кого высокий сахар (там не было сладких напитков и было меньше углеводов). Еда достойная, конечно же без специй, традиционного количества соли, к которому мы привыкаем дома. Где-то на 14-й день я не мог насытиться, у меня проснулся зверский аппетит, но вот уже к концу третей недели болезни чувство голода ушло, и все вошло в привычный ритм, - написал глава администрации.

Напомним: депутат областной Думы Алексей Игумнов, тоже лечившийся от ковида, сказал, что ему в больнице не хватало еды.

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