В Оленегорске из-за окурка загорелся мусоропровод, а дом остался без электричества

Подъезд нужно будет ремонтировать. Фото: unsplash.com

30 ноября в доме №3 на Молодежном бульваре в Оленегорске вспыхнул мусоропровод. Возгорание произошло из-за того, что кто-то легкомысленно бросил в трубу для отходов окурок. Последствия инцидента оказались значительными.

- В первом подъезде выгорели ящик ВРУ и кабели - дом остался без электричества! Стены, окна, двери, потолки в подъезде закопчены до девятого этажа. Мусорокамера закопчена, полностью выгорел мусорный бак. Теперь жильцы должны управляющей компании около 100 тысяч рублей за содержание и ремонт. Горожане, берегите общедомовое имущество! - сообщил глава Оленегорска Олег Самарский.

По предварительным подсчетам, общий ущерб составил 300 тысяч рублей. Сюда входят ремонт дверного полотна, замена ящика ВРУ, дезинфекция, восстановление окрасочного слоя потолков и стен подъезда, мусорокамеры, отмывка окон.

Электроснабжение в доме специалисты уже восстановили, правда, для этого понадобилась целая ночь.

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