Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 14 тысяч человек

Уже 3 декабря надо готовиться к новому антирекорду - в Мурманской области будет свыше 28 тысяч зараженных с начала пандемии. Сейчас их 27996 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Семимильными шагами идет коронавирус по Кольском полуострову. 2 декабря был установлен новый антирекорд - 290 заболевших нового коронавирусной инфекцией за сутки.

Еще одно печальное достижение: 2 декабря число зараженных в Мурманске превысило 14 тысяч человек (14085, если быть точными). Отметку в 13 тысяч человек мы преодолели всего лишь 23 ноября.

Уже 3 декабря надо готовиться к новому антирекорду - в Мурманской области будет свыше 28 тысяч зараженных с начала пандемии. Сейчас их 27996 человек.

Напомним: на Новый год жителей Мурманской области ждут ограничения, но достаточно мягкие в сравнении с другими регионами. Например, разрешены ярмарки и массовые катания на коньках, но под запретом будут массовые гуляния. Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка в регионе все еще остается напряженной.

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