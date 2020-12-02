В Мурманской области пройдет спортивное онлайн-мероприятие «Заполярный ЗОЖ»

Северянам нужно будет пробежаться и прокатиться на лыжах в любое время и в удобном для них месте. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 13 по 27 декабря в Мурманской области состоится спортивное онлайн-мероприятие «Заполярный ЗОЖ». Попробовать свои силы могут все желающие старше 14 лет. Участников разделят на две категории: действующие спортсмены и любители.

Северянам нужно будет пробежаться и прокатиться на лыжах в любое время и в удобном для них месте. Всего подготовлены четыре задания, которые помогут оценить их навыки и скорость в этих видах спорта.

- Для участия необходимо подать заявку, зарегистрироваться на сайте, иметь GPS-трекер на телефоне или спортивных часах и отправить на почту главного судьи мероприятия (murmanzozh@csp51.ru) ссылки на свои тренировки, указав ФИО, возраст и категорию, - сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Мурманской области.

Победителей наградят подарочными сертификатами для покупки спортивных товаров: 6 000 рублей дадут за первое место, 4 000 – за второе место и 3 000 – за третье.

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