Житель Полярного попал под суд за экстремистскую картинку в «ВКонтакте»

Ранее северянин не привлекался к административной ответственности. Фото: unsplash.com/

35-летнего жителя Полярного районный суд привлек к административной ответственности за экстремистскую картинку, размещенную в Интернете.

Известно, что в октябре правоохранители Мурманской области проводили мониторинг всемирной паутины, и в «ВКонтакте» наткнулись на личную страницу северянина, где было опубликовано изображение в виде рисунка, оскверняющего предметы религиозного почитания, знаки и эмблемы мировоззренческой атрибутики. Эта картинка с 2015 года внесена в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России.

Так как страница пользователя была открыта и на нее мог зайти кто угодно, размещение такого материала расценивается как фактическое распространение информации экстремистской направленности.

- Ранее не судимый мужчина подтвердил публикацию запрещенного рисунка, о содеянном сожалел. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.29 КоАП РФ. При назначении наказания были учтены данные о личности местного жителя, наличие у него хронического заболевания, имущественное и семейное положение, а также обстоятельства и характер совершенного нарушения. Северянину выписали штраф в размере одной тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Полярного районного суда.

Постановление вступило в законную силу.

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