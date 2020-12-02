В Мурманской области работнице судоремонтного завода «Нерпа» вручили медаль «За трудовую доблесть»

За плечами инженера-конструктора уже 30 лет опыта работы на заводе. Фото: vk.com/nerpa_news

Заместителя начальника инженерного центра судоремонтного завода «Нерпа» Яну Смирнову наградили медалью Министерства обороны «За трудовую доблесть». Сотрудница предприятия провела 52 дня в автономном плавании во время морских испытаний атомной подводной лодки «Вепрь», а также внесла большой вклад в восстановление кораблей Военно-морского флота.

- Это не только моя награда, а признание заслуг всего коллектива судоремонтного завода «Нерпа», который ценой многотрудных усилий, сложных технических решений вернул флоту обновленный корабль с улучшенными тактико-техническими характеристиками, - поделилась мыслями на церемонии награждения Яна Смирнова.

За плечами инженера-конструктора уже 30 лет опыта работы на заводе. За это время Яна Смирнова успела поучаствовать в ремонте, переоборудовании и модернизации 25 атомных подводных лодок, принять ответственные решения по обеспечению технической готовности кораблей, требующих ремонта. В качестве руководителя проекта, участвовать в самой опасной операции по утилизации подводной лодки «Курска» - демонтаже деформированных ракетных шахт, а также модернизации старого сухогруза «Яуза».

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