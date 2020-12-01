Погода в Мурманске и области на 2 декабря 2020 года: небольшой снег и температура выше климатической нормы

2 декабря в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Фото: Олег ФИЛОНОК

Заполярье погрузилось во тьму полярной ночи, но северянам не привыкать. Главное, чтобы погода радовала, а там немного подождать, и снова появится солнце.

2 декабря в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов, при прояснениях -12-17, днем от 0 до -5 градусов. Сохраняется гололедица.

- 2 и 3 декабря наш регион будет находиться, в основном, под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, охватывающей Норвежское и Баренцево моря. В этот период ожидается порывистый ветер, местами небольшой снег, среднесуточная температура воздуха на 2-6 градуса выше климатической нормы, - сообщили в гидрометцентре Мурманска.

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