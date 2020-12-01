В Ревде 77 собак из приюта могут оказаться на улице

Проблемой обеспокоились местные жители и депутаты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Почти сотня бездомных четвероногих друзей из приюта в Ревде в один миг могут оказаться на улице. Тревожные новости сообщили депутаты поселка, которые от имени местных жителей обратились к главе администрации Ревды Юрию Басавину с просьбой решить проблему.

- Юрий Вениаминович, мы неоднократно напоминали вам о необходимости принятия решения по вопросу о приюте для собак. Но сегодня уже нет возможности откладывать принятие решения. Галина Новожилова уделяет все личное время и здоровье хвостатым, но наступил критический момент, когда ей нужно срочно заняться своим здоровьем. С 7 декабря за приютом некому будет присматривать, - отметили в своем обращении народные избранники. -

Депутаты объяснили, что помощь нужна безотлагательно, в кратчайшие сроки. В противном случае 77 собак окажутся на улицах поселка, а эту проблему будет решить гораздо сложнее.

Раньше приют планировать передать зданию колледжа на улице Профсоюзной, но какое решение было принято окончательно никому не известно.

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