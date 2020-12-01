Спасатели больше 10 километров несли по лесу тела погибших северян в Терском районе

Пропавших нашли погибшими 29 ноября. Фото: vk.com/szrpso

Стали известны подробности ЧП, случившегося на озере Пончозеро в Терском районе. Напомним: 29 ноября на берегу водоема нашли тела 58-летнего мужчины и 59-летней женщины из поселка Умба, которых искали родные. По версии следователей, северяне вышли из рыбацкого домика и, решив сократить обратный путь, пошли по замерзшему озеру, но провалились под лед. Им удалось выбраться из воды, однако оба погибли от переохлаждения.

Поисками пропавших занимались сотрудники поисково-спасательного подразделения "Кировск" совместно с коллегами из Кандалакшского отряда АСС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ МО» и волонтерами.

- Спасатели больше десяти километров несли тела на носилках по лесу к дороге, где передали их сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Напомним: на озере Нижнее Чекко рядом с Зареченском рыбак провалился под лед и утонул. Спасатели передали тело правоохранителям.

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