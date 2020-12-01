Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 декабря 2020 года составило 482 человека

Коронавирус забрал еще 6 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний ноябрьский день успел нас порадовать тем, что никто от коронавируса за сутки не умер, однако 1 декабря все вернулось на круги своя. Согласно последним данным оперативного штаба, за последний день в регионе погибли от опасной инфекции еще 6 человек. Всего насчитывается 482 летальных исхода. Напомним: для пожилых северян от 65 лет, которые больше остальных подвержены риску заразиться ковидом, продлена самоизоляция.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 27706 человек, рекордные 287 случаев выявлены за сутки. Пальма первенства находится у Мурманска (+107, всего 13983), за ним следует Североморск (+44, всего 2873), на третьем месте Белокаменка (2354).

Хорошие новости тоже есть - 23914 пациентов выздоровели. Из них 305 поправились за последний день.

Напомним: в Новый год в Мурманской области будут действовать ограничения.

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