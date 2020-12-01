До конца недели в Мурманске сдадут сквер у озера Ледовое

О судьбе зоны отдыха глава Мурманской области Андрей Чибис интересуется каждое оперативное совещание. Фото: gov-murman.ru.

Вот уже зима наступила, а работы, которые должны были быть сданы еще осенью, все еще в работе. Один из них - сквер у озера Ледовое в Мурманске.

Еще в сентябре было понятно, что подрядчик не успевает. Тогда в администрации областного центра заявили, что главное - успеть сдать готовы сквер до середины октября. Но этот срок оказался не реальным.

О судьбе зоны отдыха глава Мурманской области Андрей Чибис интересуется каждое оперативное совещание. Минувший понедельник не стал исключением. Как губернатора заверил глава администрации Евгений Никора, все почти готово.

-Урны на объект пришли 28 ноября. Видеонаблюдение пришло частично, то что уже поступило - смонтировали. По скамейкам на опорной стенке: договор заключен, оплата есть, поставка будет до 4 декабря, далее монтаж. До конца недели будут завершены работы, - уточнили Евгений Никора.

Администрация ежедневно контролирует подрядчика.

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