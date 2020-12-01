ДТП и необычные пассажиры: По дороге в Мурманск улетела в кювет машина с телятами

Машина с телятами улетела в кювет. Фото: vk.com/evakuator51

Ох, не легкая это работа - из болота тащить бегемота. Такие знакомые всем слова из сказки Корнея Чуковского невольно приходят на ум. 29 ноября в Мурманской области произошло не самое обычное ДТП - в кювет улетела машина с парнокопытными пассажирами.

- По дороге в Мурманск, недалеко от заправки, Водитель Toyota Hiace не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В машине у него были четыре теленка коровы. Представляю, как они там испугались. Машину достали, помогли подремонтировать. Уехал своим ходом, - сообщили в группе "Эвакуатор Оленегорск, Высокий, Ревда, Ловозеро".

Увы, подробностей этого инцидента не так много.

- На территории Оленегорского района данное ДТП в ГИБДД не зарегистрировано, - сообщили "КП" в УГИБДД России по Мурманской области.

Главное, что ни водитель, ни мычащие пассажиры не пострадали.

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