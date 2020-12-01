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В одном из магазинов Мурманска обнаружили 3391 пару обуви без маркировки

Стоимость всей продукции составила 3,6 миллиона рублей
Александра БУТКО
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Из магазина изъяли обуви на 3,6 миллиона рублей.

Из магазина изъяли обуви на 3,6 миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ввоз товаров из-за границы с нарушениями и их дальнейшая продажа, к сожалению, не редкость. В связи с этим сотрудники Мурманской таможни и Роспотребнадзора проводят регулярные проверки.

Так, в одном из магазинов Мурманска обнаружили обувь без необходимой маркировки (DataMatrix). С 1 июля этого года в России она стала обязательной для лекарств, обуви и табака.

- На 3391 паре отсутствовали контрольные идентификационные знаки, установленные правилами маркировки обувных товаров. Общая стоимость обувной продукции составила 3 миллиона 643 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба Мурманской таможни.

На товар наложили арест и возбудили дело по части 2 статьи 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях (продажа товаров без маркировки, предусмотренной законодательством РФ). На данный момент проводится проверка.

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