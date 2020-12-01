В одном из магазинов Мурманска обнаружили 3391 пару обуви без маркировки

Из магазина изъяли обуви на 3,6 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ввоз товаров из-за границы с нарушениями и их дальнейшая продажа, к сожалению, не редкость. В связи с этим сотрудники Мурманской таможни и Роспотребнадзора проводят регулярные проверки.

Так, в одном из магазинов Мурманска обнаружили обувь без необходимой маркировки (DataMatrix). С 1 июля этого года в России она стала обязательной для лекарств, обуви и табака.

- На 3391 паре отсутствовали контрольные идентификационные знаки, установленные правилами маркировки обувных товаров. Общая стоимость обувной продукции составила 3 миллиона 643 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба Мурманской таможни.

На товар наложили арест и возбудили дело по части 2 статьи 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях (продажа товаров без маркировки, предусмотренной законодательством РФ). На данный момент проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска сообщил о взрыве чужого дома, чтобы отомстить соседям. Злоумышленнику придется отсидеть полтора года и выплатить несколько штрафов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru