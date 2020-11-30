Погода в Мурманске и области на 1 декабря 2020 года: порывистый ветер и снег

1 декабря в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Фото: Олег ФИЛОНОК

Начинается последний месяц этого года. Интересно, что подготовила северная погода напоследок для жителей Заполярья, и как она будет меняться.

1 декабря в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Утром и днем временами ожидается снег. Ветер - южный умеренный, ночью и утром на севере области сильный. Температура воздуха ночью -2-7 градусов, при прояснениях до -12, днем от 0 до -5. На дорогах гололедица.

- 1 декабря погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, утром и днем, с прохождением атмосферного фронта, снег, температура воздуха в дневные часы от 0 до -5 градусов, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

2-3 декабря регион будет находиться в основном под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, охватывающей Норвежское и Баренцево моря. В этот период ожидается порывистый ветер, местами небольшой снег, среднесуточная температура воздуха на 2-6 градуса выше климатической нормы.

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