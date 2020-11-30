Во время пандемии коронавируса жители Мурманской области сделали накопления по 8,5 тысяч рублей на человека

Эксперты отметили, что три с субъекта Федерации показали хороший прирост депозитов в апреле-сентябре этого года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За время пандемии жители Мурманской области в среднем скопили по 8,5 тысяч рублей на душу населения. Об этом сообщили в РИА Рейтинг, проведя исследование накоплений россиян с апреля по сентябрь.

Мурманская область - на 14 строке рейтинга. В среднем на одного человека в регионе приходится 253,3 тысячи рублей вкладов в банках.

Эксперты отметили, что три с субъекта Федерации показали хороший прирост депозитов в апреле-сентябре этого года. На первой строчке списка - Москва, где средний прирост депозитов вырос на 37 тысяч рублей. На втором месте по приросту депозитов занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где люди скопили примерно 36 тысяч рублей. На третьем – Белгородская область, где депозит подрос на 29 тысяч рублей в среднем на человека.

Кроме того в первую десятку вошли: Магаданская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Сахалинская область, Калининградская область и Камчатский край.

Отметим, что по данным экспертов, объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 1,3 триллиона рублей за период с апреля по сентябрь 2020 года.

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